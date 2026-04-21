Kayyum tarafından yönetilen Diyarbekirspor’da sekiz hafta önce göreve gelen Çorumlu Teknik Adam Kenan Aşkan takımı ligde tutmayı başardı.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında el konulan ve kayyum atanan Diyarbekirspor kulübü ile 16 şubat’ta anlaşan Kenan Aşkan takımın başında çıktığı sekiz maçta iki galibiyet üç beraberlik ve üç mağlubiyet alarak topladığı 11 puanla takımı ligde tutmayı başandı.

Sahipsiz konumdaki takımla zorlu bir mücadele veren Kenan Aşkan son maçında evinde düşme hattındaki en yakın rakibi Karpedo Kahramanmaraşspor ile 2-2berabere kalarak ligde kalmayı başardı. Genç teknik adam maç sonunda ligde kalmanın sevincini sporcuları ile yaşadı.

Kenan Aşkan beraberinde götürdüğü kaleci Erkam Yıldırım’da Diyarbekirspor ile ligde kalma sevinci yaşadı. Çorum Gençlerbirliğinde yetişen ardından Çorum FK alt yapısında forma giydikten sonra Halk Eğitim Kültürspor ve son olarak ta Sungurlu Belediyespor forması giyen Erkan Yıldırım ikinci yarıda Kenan Aşkan ile birlikte Diyarbekirspor’un başarısı için mücadele etti.