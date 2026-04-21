Trendyol 1.Lig'de sezonun bitimine 2 hafta heyecan dorukta.

Erzurum FK, 5 yıl sonra Süper Lig'e yükselmeyi garantilerken, küme düşen 4 takım da belli oldu.

Erokspor ve Amedspor ise ikinci olup doğrudan Süper Lig'e yükselmeyi hedeflerken, temsilcimiz Arca Çorum FK ise kalan iki maçı da kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Kırmızı siyahlılarının üçüncülük şansı çok zor gözükse de sezonu dördüncü bitirme ihtimali daha yüksek ihtimal arasında.

Kırmızı siyahlılar play off'ta ev sahibi avantajı ile başlayacak.

Play off'a girmeyi garantileyen diğer takım ise Bodrum FK olurken, 56 puanlı 7.sıradaki Bandırmaspor ile 54 puanlı 8.sıradaki Keçiörengücü kalan iki haftada play off'a girebilme mücadelesi verecek.