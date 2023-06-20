Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Nuhut'un Türk sporunun içinde yer aldığını ve özellikle Türk halterinin altın çağında başkanlık yaptığını söyledi.
Törene Nuhut'un ailesi, olimpiyat şampiyonu halterci Halil Mutlu ve Taner Sağır'ın yanı sıra genç sporcular ve federasyon yetkilileri katıldı.
Nuhut’un cenazesi Arif Nusret Say Spor Salonundaki törenin ardından ikindi namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, siyasi partilerin temsilcileri, Kenan Nuhut’un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. (Haber Merkezi)