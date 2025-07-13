Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar ve Ayşe Yaşar’ın oğlu Talha ile Mustafa ve Nuray Yücesoy’un kızı Perihan, düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Altınkaya Arena’da gerçekleşen düğün töreni, siyaset, yargı ve bürokrasiden önemli isimleri bir araya getirdi.

Törene, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Düğünde ünlü sanatçı Yavuz Bingöl sahne aldı.