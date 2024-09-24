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'Kendime uygun damat bulamıyorum' diyerek kendi kendiyle evlenen fenomen Kübra Aykut'un intihar ettiği öğrenildi.

Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yardım istedikten sonra hayatını kaybetti

KENDİNE DÜĞÜN YAPMIŞTI

Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede yaşandı. "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti.

Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yardım istedikten sonra hayatını kaybetti

Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Kübra Aykut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Tiktok fenomeni Kübra Aykut intihar etti

Vefat eden Aykut'un naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Tiktok fenomeni Kübra Aykut intihar etti

YAKIN ARKADAŞI DİLAN POLAT HASTANEYE GELDİ

Yaşanılan olayın ardından sosyal medya fenomeni Kübra Zor özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Durumu öğrenen Dilan Polat naaşının bulunduğu hastaneye geldi. Bir süre hastanede bekleyen Polat, konuyla ilgili polis ekiplerinden ve hastaneden bilgi aldı.

Tiktok fenomeni Kübra Aykut intihar etti

Tiktok fenomeni Kübra Aykut intihar etti

Tiktok fenomeni Kübra Aykut intihar etti

Kaynak: Haberler.com