Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan'ın kızı Zeynep Arslan ile Samet Özdemir, düzenlenen görkemli düğün töreni ile dünya evini girdi.

Atapark Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen düğünde genç çiftin nikahlarını Başkan Arslan kıydı.

Genç çiftin nikah şahitliğini Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan çıplak yaparken, Başkan Aşgın evlilik cüzdanını ise Zeynep Arslan'a verdi.

Düğüne Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.