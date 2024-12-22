İnegöl ilçesine bağlı Çim Sokak’taki evlerinde babası Rakıp K. ile tartışan 17 yaşındaki Yusuf İslam K., tartışma sırasında kendisine küfreden babasına ekmek bıçağıyla saldırdı.

17 yaşındaki genç, babasını 6 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

KENDİNİ İHBAR EDİP AMBULANS İSTEDİ

Rakıp K. saldırı sonrası ağır yaralanırken, oğlu 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, babasını bıçakladığını söyleyerek ambulans istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Rakıp K., kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

POLİSE TESLİM OLDU

Rakıp K.’nin yaralı haldeyken evden aldığı 20 bin TL’yi de hastane polisine teslim ettiği öğrenildi.

Yusuf İslam K., eve gelen polis ekiplerine teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA