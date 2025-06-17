Sivas'ta 'kene' kabusu devam ediyor...
İlçeye bağlı Karayakup köyünde yaşayan 67 yaşındaki 7 çocuk annesi Köpük Meral'e kene yapıştı.
1 AY ÖNCE KENE YAPIŞTI
1 ay önce yapışan kenenin ardından rahatsızlanan kadını yakınları Gölova Devlet Hastanesine götürdü.
Durumu ağırlaşan Meral, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
KURTARILAMADI
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Meral, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakınlarına teslim edilen Meral'in cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Yaşlı kadının ölümünün ardından Sivas'ta kene yapışması nedeniyle ölüm sayısı 8'e yükseldi.
Editör: Anadolu Ajansı