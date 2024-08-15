Çorum Kent Konseyi Başkanlığına seçilen İsmail Yağbat ve yeni Yürütme Kurulu Üyeleri Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü ziyaret etti.

Çorum Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat, Engelli Meclisi Başkanı Neslihan Hüsülüoğulları ve Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Aşgın’ın yanı sıra Yürütme Kurulu Üyeleri Soner Buğdaylı, Firdevs Yalçın, Hasan Kiraz, Zeynep Çenesiz Yarımca, Yusuf Canbolat ve Fikret Külcü Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Rektör Öztürk, Çorum Kent Konseyi Başkanlığına seçilen İsmail Yağbat ve yeni Yürütme Kurulu Üyelerini kutlayarak, Hitit Üniversitesi olarak Kent Konseyi’nin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat, misafirperverliklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e teşekkür ederek, kurum ziyaretlerine devam edeceklerini belirtti.