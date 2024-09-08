CHP Çorum Belediye Meclisi Üyesi Sedat Genç, Belediye Meclisinde afet komisyonu kurulması önerisinde bulundu.

Belediye Meclisi'nin eylül ayı toplantısında gündem dışı söz alan CHP Belediye Meclisi Üyesi Sedat Genç, doğal ve doğal olmayan afetlere dikkat çekti.

Belediye Meclisi'nde geçen dönem kurulan Afet Komisyonunun çalışmaları doğrultusunda bir dizi etüd çalışması yapılmasını isteyen Sedat Genç, şehirde kurulacak olan Bilim Merkezi'nde alanında uzman bilim adamlarından oluşan bir Afet Masası kurulması önerisinde bulundu.

Üniversite öğrencisi olarak 1999 Marmara Depremi ve 24 yıl sonrada 6 Şubat Kahraman Maraş Depremi'nde arama-kurtarma çalışmalarında görev aldığını anlatan Sedat Genç, “O zamanki gördüğümüz manzara dehşet vericiydi. Depremden sonra, “Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” diye çok dualar ettik. Kanun ve mevzuatlarımızı değiştirdik. 24 yıl sonra 6 Şubat Depreminde, Marmara Depreminden daha büyük bir acıyı 11 ilimizde tekrar yaşadık. Ben tekrar arama-kurtarma çalışmalarına katıldım. Mevzuatımız uygun olmasına rağmen, depremden sonra yine aynı söylemler ve aynı tepkilerle karşılaştık. Enkaz altından sevdiklerinizi, tanıdıklarınızı, arkadaşlarınızı, çocuklarınızı çıkarmanın üzüntüsünü tarif edemem” dedi.

Devletlerin asli görevinin kendi vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Sedat Genç, “Bizim devletimizin mevzuat ve kanunları, bu tür doğal afetlere karşı önlem anlamında çok teferruatlı ve uygundur. Tek eksikliğimiz uygulamadır” şeklinde belirtti.

Bu acıları bir daha yaşamamak için önlemleri bugünden almak zorunda olduklarının altını çizen Sedat Genç, “Devletimizin başlatmış olduğu kentsel dönüşüm uzun vadeli bir program. Bu program ile beraber bize kentsel değişim programı gereklidir.

Öncelikli olarak kentimizi, doğal olaylara hazır konuma getirmemiz gerekmektedir. Böylece doğal olayların afete dönüşmesinin önüne geçebiliriz. Benim teklifim bir afet komisyonunun kurulması. Kentimize kurulacak olan Bilim Merkezimizde; alanında uzman bilim adamlarından oluşan Afet Masasının kurulması, daha sonra kentimizdeki bütün binalarımızın sınıflandırılması; binalarımızın sınıflarına göre güçlendirme yapılması, yıkılacak olan binalarımızın bir an önce yıkılıp, hemşehrilerimizin mağdur edilmeden inşa edilmesi. Kentimizde toplanma yerlerinin tekrardan dizayn edilmesi, arama-kurtarma aletlerinin bulundurulması. Böyle bir afette başka bölgelerden bize yardım gelene kadar kentimizi ayakta tutabilecek asgari düzeyde önlemlerin alınması. Bu tür çalışmaların tabii ki uzmanların önereceği şekilde yapılması gerekmektedir. Hemşehrilerimizin müteahhitlerin insafına bırakılmaması gerekmektedir. Geçen dönem Belediye Meclisimizde kurulan Afet Komisyonunun çalışmaları doğrultusunda devam edilmesi gerekmektedir. Bu finansmanı sağlamak size bağlıdır Sayın Başkan, kentimizin koruyucusu ve kollayıcısı sizsiniz. Bunu yapma yükümlülüğü de size aittir. Biz istedikten sonra başarılmayacak hiç bir şey, varılmayacak hiç bir hedef yoktur” diyerek sözlerini tamamladı.