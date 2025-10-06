T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı Dönüşüm Alanları Dairesi Başkanı Selçuk Karaduman ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

Çorum'daki TOKİ ve belediye işbirliğinde Kale Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm ve Mimar Sinan mahallesindeki kentsel dönüşümün ele alındığı görüşme ilgili Başkan Aşgın; Şehrimizde devam eden ve başlanacak kentsel dönüşüm projelerini konu edindiğimiz sohbetimiz ve nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı