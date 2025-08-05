Çorum Belediyesi, daha modern, güvenli ve depreme dayanıklı yaşam alanlarının önünü açmak amacıyla kentsel dönüşüm projelerine destek verecek yeni bir adım atıyor. Dönüşüm sürecine giren vatandaşlar için rezerv konut alanları oluşturarak kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırması hedefleniyor.

Belediye iştiraki olan BELTAŞ şirketi bünyesinde kurulan özel birim aracılığıyla rezerv konut projeleri belediye kontrolünde hayata geçirilecek. Bu yapılanma ile birlikte, dönüşüm sürecine giren vatandaşların barınma ihtiyaçları daha planlı ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacak.

Rezerv konut uygulamasının ilk adımı, Mimar Sinan Mahallesi Atış Alanı bölgesinde atılıyor. Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait olan 30 dönümlük alanda 16 parsel olarak etaplar halinde sosyal konutlar inşa edilecek. Bu alan, kentsel dönüşüme giren mahalle sakinlerine sunulmak üzere modern, güvenli ve konforlu konutlara dönüştürülecek.

Şehrin genelini kapsayan Proje vatandaşlara uygun fiyat ve ödeme koşulları sunularak, dönüşüm sürecinde geçici barınma veya yeni konut edinme fırsatları sağlanacak. Böylece, kentsel dönüşüm projelerine girecek bölgelerdeki hak sahipleri için önemli bir güvence mekanizması oluşturulmuş olacak.

Projenin sürdürülebilirliği ve uygulama gücünün artırılması amacıyla, belediye iştirakine 317 milyon TL tutarında ayni sermaye desteği sağlanması için hazırlık yapıldı. Bu teklif, Ağustos ayı Belediye Meclis Toplantısı’nda görüşülecek. Sermaye artışıyla birlikte belediyenin rezerv konut üretiminde daha aktif ve güçlü bir rol üstlenmesi planlanıyor.