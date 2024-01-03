AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi ve Sosyolog Hüseyin Çalışkan, Kentsel Dönüşüm-Değişim Projeleri ve İhtiyaçlar Hiyerarşisi Projeleri kapsamında iki vaadini kamuoyu ile paylaştı.

Başkan adayı, akabinde de başkan olursa, kentsel dönüşüme eski belediye binasından başlayacağını belirten Hüseyin Çalışkan, “Atasözümüz ‘iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır’ der. Ama biz ‘çuvaldızı kendine, iğneyi başkasına batır" diyeceğiz, diyoruz. Bu sebeple, kendi dönemimizde ki kentsel dönüşüm çalışmalarımıza, şehir merkezinde bulunan tarihi belediye binamızın yanında ki belediye hizmet binamızdan başlayacağız” dedi.

Afet durumlarında toplanma, çadır ve konteynır kent yapılması için, şehrin bir kaç noktasında alt yapı hazırlanarak, bölgeler belirleyeceklerini ifade eden Çalışkan, “Alt yapısı hazırlanmış bu alanları, normal zamanlarda da vatandaşımız çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabileceklerdir” diye konuştu.