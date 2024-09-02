Çorum’da bir düğün konvoyunu kepçe ve iş makinaları oluşturdu.
Renkli görüntülere sahne olan kepçeli konvoy, görenleri hayrete düşürdü.
Çorum Merkez Çanakçı Köyü’nde Füsun Kabataş ve Hasan Uymak isimli gençlerin düğün törenlerinde bir ilk yaşandı.
Hafriyatçı, kepçeci ve iş makinası operatörlerinin bolca bulunduğu Çanakçı Köyü’nde gelin konvoyu da iş makinalarından oluştu.
Çorum’da cadde ve sokaklarda tur atan konvoy, yoğun ilgiyle karşılandı.
İş makinalarını süsleyerek konvoya katılan gençler, yüzlerde tebessüm oluşturdu.
Editör: Çorum Hakimiyet