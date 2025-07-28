Amasya’nın Merzifon ilçesinde kereste deposunda yangın çıktı.

Deponun yanındaki eve de sıçrayan alevler ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Akif Gülle Bulvarı civarındaki bir kereste deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Keresteleri tutuşturan alevler kısa sürede yayılarak yandaki eve de sıçradı.

İhbar üzerine yangına Merzifon itfaiyesi, belediyeye ait iş makineleri ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Alevler ekiplerin çabaları sonucu güçlükle söndürüldü.

Can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.