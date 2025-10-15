Çorum’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kadın kolları ve kadın komiteleri öncülüğünde, Çorum Belediyesi’nin de desteğiyle Filistin halkına destek olmak için anlamlı bir dayanışma örneği sergilendi.

Geçtiğimiz Cuma günü Çorum Saat Kulesi Meydanı’nda gerçekleştirilen “Filistin’e Destek Kermesi”, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.

Kermeste, gönüllüler tarafından hazırlanan el emeği ürünler ile vatandaşların destekleriyle temin edilen çeşitli gıda ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Kermes sonunda elde edilen tüm gelir, Filistin ve Gazze’de yaşanan insanlık dramına destek olmak amacıyla Türk Kızılayı Çorum Şubesi’ne teslim edildi.

Bu anlamlı kermes etkinliğinde; insani yardım, eğitim ve kültür alanında faaliyet gösteren birçok dernek ve vakfın kadın yapılanmaları, tek yürek oldu.

Organizasyonda Türk Kızılayı Çorum Şubesi, Yeşilay, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları, Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi, Deniz Feneri, KADEM, Hayrat Yardım, Gül-Der, Yedi Hilal, Derman-Der, İDEA, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, EKADER ve Memur-Sen Kadın Kolları gibi birçok kuruluşun kadın kolları aktif rol aldı.