Çorum Belediyespor’un Avrupa üçüncüsü güreşcisi Bekir Keser, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Arnavutluk’ta 7-9 Mart’ta yapılan U 23 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında milli mayo ile üçüncü olarak bronz madalya kazanan Bekir Keser beraberinde Güreş İl Temsilcisi Bülent Tuzcu ve Çorum Belediyespor ve Büyükler Serbest Güreş milli takım antrenörü Levent Kaleli ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Avrupa üçüncüsü milli güreşçi şampiyona hakkında bilgiler verdi. Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise Bekir Keser’i kazandığı Avrupa üçüncülüğü nedeni ile tebrik etti.

Çağlar önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılar kazanması dileğinde bulundu.