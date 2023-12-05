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5 Aralık kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 89. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Kadın Kolları tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, yerel seçimlerde Çorum’da kadın bir belediye başkanı ile yürümeyi çok istediklerini belirterek; “Gönlümüz istiyor ve gözümüz görmek istiyor ki bu temsiliyette keşke kadın bir belediye başkanı adayımız ile yürüsek ve seçtirsek. Belediye ve il genel meclisinde kadın meclis üyelerimizin sayısının artmasını istiyoruz. Bunun için de bu siyasi mücadelede kadınlarımızı aktif olmaya davet ediyorum. Sadece seçim çalışmalarına katılmalarını değil, bizzat aday adayı olarak da bu mücadeleye katkı ve desteklerini bekliyorum.” dedi

Program kapsamında bir konuşma yapan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ise kadınların siyasette daha aktif olması için çalışma yaptıklarını belirterek; “Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak, son üç yılda partimize yaklaşık 165 bin yeni kadın üye kazandırdık. Yüzde 30’un altında olan kadın üye oranımızı yüzde 37’ye çıkardık. Kadınların siyasette daha aktif olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki seçimlerde kadın temsilini en az ikiye katlamaya kararlıyız. Belediye meclisi üyeliklerinde fermuar sistemi uygulanmasını çok önemsiyoruz. Tüm CHP’li belediyelerde eşitlik birimi kurulmasını ve yerel yönetim kadrolarında yüzde 50 cinsiyet kotası uygulanmasını hedefliyoruz.” diye konuştu

Kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanması eşitlik mücadelesinin önemli parçası olduğunu dile getiren Anar; “ Oysa 2022’de yapılan bir araştırmaya göre, Türk toplumu kadının siyasette daha fazla temsil edilmesini istiyor. Verilere göre, kadınların yüzde 71’i, erkeklerin yüzde 54’ü kadın siyasetçi sayısı artınca, Türkiye’nin gelişeceğini, daha iyi bir toplum haline geleceğini düşünüyor. Önümüzde yerel seçimler var. Ülkemizde 1930-2019 yılları arasında yapılan 19 yerel seçimde, toplamda sadece 156 kadın belediye başkanı seçildi. Erkeklerde ise bu sayı 32 bin. 31 Mart yerel seçimlerine göre 1389 belediye başkanının sadece 22’si, yani yüzde 2’si kadın. 2019 sonuçlarına göre, Türkiye’deki 50.217 muhtardan sadece 1.119’u; yani yüzde 2’si kadın. Kadın belediye meclis üyesi oranı en fazla yüzde 11, kadın il genel meclis üyesi oranı ise en fazla yüzde 3 olabildi.” şeklinde konuştu

Türkiye’nin dünyada parlamentoda kadın temsilinde 186 ülke arasında en alt sıralarda yer aldığını belirten Anar; “Birçok gelişmiş ülkeden önce eşit yurttaşlığı elde etmenin haklı gururunu yaşayan kadınlar, 1935’te gerçekleşen seçimlerde aday oldu ve oy kullandı. Akın akın sandıklara koştu. Büyükşehirlerde kadın ve erkeklerin oy kullanma oranı birbirine çok yakındı. 17 kadın milletvekili Meclis’e girdi. Bir yıl sonraki ara seçimde kadın milletvekili sayısı 18’e çıktı. O dönem, Meclis’teki kadın milletvekili oranımız yüzde 4,6 oldu ve parlamentoda kadın temsilinde dünyada ikinci sıraya yerleştik. Bu gurur tablosunun üzerinden 89 yıl geçmesine rağmen, kadınlar hala siyasette birçok eşitsizlikle karşı karşıya. Parlamentolar Arası Birlik ’in 2023 verilerine göre dünyada parlamentoda kadın temsilinde 186 ülke arasında en alt sıralara geriledik. Pakistan, Suudi Arabistan ve Somali eşit temsilde bizim önümüzdeler.” ifadelerini kullandı

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, CHP eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve partililer katıldı.