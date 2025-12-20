Tüm Bel Sen Çorum Şube Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet, TBMM’de görüşmeleri devam eden 2026 yılı bütçesi hakkında yaptığı açıklamada, “Halktan, emekten, eşitlikten, adaletten yana bir bütçe istiyoruz” dedi.

“Mecliste günlerdir hepimizin hayatını doğrudan ilgilendiren bir yasa teklifi, bütçe yasa teklifi görüşülüyor. Hepimiz biliyoruz ki dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir iktidar, hiçbir hükümet “biz halkı, emekçileri düşünmüyoruz” demez. “Toplumun en geniş kesiminin hak ve çıkarlarını gözetmiyoruz” demez. Hele hele “sadece bir avuç zenginin, patronun, yandaşın çıkarlarını esas alıyoruz” hiç demez” diyerek açıklamasına başlayan

Nevzat Veldet, “Tam tersine sürekli olarak aynı nakaratı tekrarlar. “Biz halktan, emekten, işçiden, memurdan, kadınlardan, gençlerden yana olan, onların hak ve çıkarlarını gözeten bir iktidarız, hükümetiz” der. Bu ülkenin yurttaşları, emekçileri olarak bu sözlerin hepimize çok tanıdık geldiğini biliyoruz. Çünkü yıllardır bu sözlerle oyalanıyoruz.

Bu sözlerle yıllardır oyalanarak adım adım geldiğimiz yer ortadadır. Geldiğimiz yerde ekonomik krizler, gelir adaletsizliği geçici bir durum olmaktan çıkmıştır. İktidarlar eliyle bilinçli olarak sürdürülen bir yoksullaştırma düzenin temel araçları haline getirilmiştir.

Yüksek enflasyon, düşük ücretler ve güvencesizlik sarmalına alınan milyonlar açlık sınırının altına itilmiş, yoksulluk ve adaletsizlik normalleştirilmiştir. Yoksulluk, açlık, sefalet, güvencesizlik adım adım sadece ekonomik değil siyasal bir kontrol aracına dönüştürülmüştür. Emeğin, yurttaşların en temel haklarını hedef alan tüm saldırılar; demokrasinin, hukukun tamamen rafa kaldırılmak istendiği, halk iradesinin yok sayıldığı otoriter rejim ile tahkim edilmiştir. Sonuç itibari ile geldiğimiz yer ana gövdesini emeği ile geçinenlerin oluşturduğu ülkenin ezici çoğunluğunun üzerine düşürülen karanlığın gittikçe koyulaştığı bir yerdir. Tüm bunlara rağmen iktidar sözcüleri adeta bozuk bir plak gibi aynı hamaset nutuklarını atmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bu bütçe teklifinde istihdama, kamu hizmetlerine kaynak olmadığını dile getiren Nevzat Veldet, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ürettiğimiz kaynakları, ödediğimiz vergileri sermayeye, patronlara, beşli çetelere, saraylara aktarmayı hedefleyen, tüm yükü bize yıkan bu bütçeyi kabul etmiyoruz.

Sadece kendimiz için değil, herkes için; gündüzleri işsiz kalınmayan, geceleri aç yatılmayan bir ülke istiyoruz. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin hayatlarının MESEM cehennemi ile karartılmadığı bir ülke istiyoruz. İnsanca bir yaşam, güvenceli bir iş, güvenli gelecek, demokratik bir istiyoruz. İnsanca yaşamaya yetecek ücret, vergide ve gelirde adalet istiyoruz. Vergilerimizin eğitime, sağlığa, adalete, barışa ve demokrasiye harcandığı bir ülke istiyoruz. TBMM Genel Kurulu emek karşıtı, halk karşıtı bütçe teklifini oylamak üzere 21 Aralık’ta toplanacak. Biliyoruz ki daha öncekiler gibi bu bütçe teklifi de iktidar bloğunun oy çoğunluğu ile kabul edilecek. Tesadüfe bakın ki 21 Aralık en uzun gecenin en kısa gündüzün yaşandığı gündür. O gün karanlık her zamankinden daha erken çökecek. Gece her zamankinden daha uzun sürecek. Bizler biliyoruz ki her karanlığın bir sonu vardır. Karanlığın en koyu olduğu an aydınlığın da en yakın olduğu zamandır. İnanıyoruz ki her şeye rağmen 22 Aralık aydınlığa daha fazla yakınlaştığımız bir gün olacak. Buradan hep birlikte söz veriyoruz. Emekçiler için, halk için aydınlık o günleri daha da yakınlaştırmak için halk için bütçe, demokratik Türkiye mücadelemizi kararlıkla sürdüreceğiz.” (Haber Merkezi)