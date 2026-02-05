Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çorum için yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın saatte 50 ile 80 km arasında esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

METEOROLOJİ SAAT VEREREK UYARDI

Ayrıca soba ve doğal gaz kullanımına bağlı olarak yaşanabilecek zehirlenmelere karşı da tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.