Mersin’de yapılan Okul Sporları Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Çorumlu sporcular bir gümüş beş bronz madalya kazandılar.

8-11 Şubat tarihleri arasında Mersin’de yapılan Okul Sporları Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Müzikal Form kategorisinde Fatma Meyra Ateş ikinci olarak gümüş kadalya kazandı.

Şampiyonada 60 kilo Kick Light kategorisinde Satı Nur Çöl ve 65 kiloda Fatma Ülkü Yar, 84 kilo Pointg Fight Ege Zerin, 63 kiloda Boran Arif Odabaş, 74 kilo Kick Lighte ise Mert Yıldırım üçüncü olaram bronz madalya kazandılar.