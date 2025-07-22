İzmir’de yapılan Kick Boks Türkiye Şampiyonasında ilimiz sporcuları on madalya kazandılar.

Bu isimlerin bir çoğunu yazdık ancak her antrenör kendi sporcusunun haberini bize ulaştırdığı için bilgisi gelmeyenleri yazamadık.

Bu konularda İl Temsilcisinin şampiyona sonrasında tüm Çorumlu sporcuların bilgilerini basınla paylaşsa tüm sporcuların başarısı sıcağı sıcağına duyurulurdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önceki gün 1-12 Temmuz tarihleri arasında İzmir’de yapılan Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporcuların tamanın listesini yayınladı.

Bizde bilgisi gelmediği için yazamadığımız sporcuların bu başarılarını geçde olsa duyurmak için tüm listeyi haber yaptık.

Şampiyonada bu sporun son yıllardaki ilimiz adına en başarılı ismi Abdüssamet Uğurlu bilindiği üzere altın madalyanın sahibi olmuştu.

Şampiyonara Müberra Ünsal, Gökdeniz Irmak, Sıla Uşak final maçında kaybederek ikinci olup gümüş madalyanın sahibi oldular.

Battam Can Bilan, Enes Yücedağ, Selcan Efe, Emine Naz Akça, Eyüp Arslan ve Ömür Köse ise üçüncü olarak bronz madalya kazanan sporcular oldular.