Çalışanlar ve emeklilerin maaşları 1 Ocak itibariyle yükselirken, kıdem ve ihbar tazminatları da aynı şekilde arttı.

Çalışanların Ücretlerine Yeni Artışlar

1 Ocak itibarıyla milyonlarca çalışan ve emeklinin alacağı ücretlerde önemli bir artış yaşandı.

Bu artışlar, çalışanların sigorta niteliğindeki kıdem tazminatını da yukarı çekiyor.

En düşük ve en yüksek kıdem tazminatı, geçmişteki işte geçen yıllara bağlı olarak artırılıyor.

İhbar tazminatı da maaş artışlarıyla paralel olarak yükseliyor.

10 Yıl Çalışanların Tazminatları

3 Ocak’ta açıklanan verilere göre, enflasyonla birlikte memur maaş artışı yüzde 11.54 seviyesine geldi.

Bu durumda, 1 Temmuz-31 Aralık 2024 tarihleri arasında uygulanan kıdem tazminatı tavanı 46 bin 655 liraya yükseliyor.

Böylece her yıl için yaklaşık 5 bin lira artış sağlanmış oluyor.

İhbar Tazminatından Hangi Şartlarla Faydalanılır?

İhbar tazminatında herhangi bir tavan sınırı olmadığı için brüt maaş üzerinden hesaplanıyor. Burada dikkate alınması gereken ihbar süresi. 10 yıl çalışmış bir kişi için 56 gün üzerinden ihbar tazminatı ödenecek.

Emeklilikte Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çalışanlar, kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında da kıdem tazminatı elde edebiliyor. Bunun için emeklilik önemli bir sebep. Emeklilik için tarihleri dikkatlice takip etmek gerekiyor.

Prim Gün Yeterliliği ve EYT Hakları

İkinci seçenek ise 7000 prim gün sayısını tamamlamak. Bu sayıyı tamamlayan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını doldurduğunda emekli olabiliyor. Yani burada sigortalılık süresi aranmıyor.

Tekrar Emeklilik Hakkı

Emekli olup, emekli aylığını kestirmeden çalışmaya devam edenler emeklilik gerekçesiyle kıdem tazminatı alamıyor. Ancak işten çıkarılma, geçerli nedenler gibi durumlarda normal şartlarda tazminat alabilirler.