HURŞİT BOZKURT

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam katıldığı bir televizyon programında, Çorum’u demiryolu ağı ile Mersin ve İskenderun limanlarına bağlayacaklarını dile getirdi.

TAHTASIZ KILIÇDAROĞLU’NA DOSYA OLARAK SUNMUŞTU

CHP Çorum Milletvekili Aday Adayı Mehmet Tahtasız’ın il başkanlığı döneminde takip ettiği ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na 2021 yılında sunduğu Çorum sanayisi ve bölgenin kalkınması için önem arz eden proje, geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme getirildi.

‘LOJİSTİK MASRAFLARINI BİZ KARŞILAYACAĞIZ’

Kılıçdaroğlu çıktığı televizyon programında, Çorum sanayisinin önemine değinerek; “Trabzon’la Samsun’u Mersin ve İskenderun limanlarına demiryolu ile bağlayacağız. Anadolu’da diyelim ki fabrikanız var Çankırı’da veya Yozgat’ta veya Çorum’da demiryoluyla limana taşıdığınızda ister Mersin ister İskenderun ister İzmir limanlarına taşıdığınızda lojistiğin tüm masraflarını devlet olarak biz karşılayacağız.” dedi.

İş insanlarının fabrikaları denizin yanında pahalı yerlerde kurmak yerine Anadolu’da herhangi bir yere yapabileceklerini kaydeden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, “Devlet plan yapacak. Vatandaş diyecek ki ‘Lojistik var büyük masraflar var. Ben Kayseri’de Çorum’da Çankırı’da yapamıyorum ama limanın kenarında denizin kenarında yaparsam daha ucuz olacak maliyet.’ Hayır diyeceğiz, sen Anadolu’da yap, lojistiğini biz karşılayacağız. Bitti o kadar, yapacak, istihdam yaratacak. Böylece metropollerde değil Türkiye’nin her ilinde üreten kalkınan bir Türkiye olacak.” diye konuştu

Hatırlanacağı üzere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2021 yılında Çorum ziyaretinde ‘Kanaat Önderleri Buluşma’ toplantısında Çorum’un demiryolu ile acilen buluşması gerektiğine dikkat çekerek, ‘Kanal İstanbul mu? Çorum demiryolu mu?’ diye sormuştu.