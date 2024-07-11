Elazığlı 50 yaşındaki Zafer Şerafettin Kavak'ın hobi olarak başladığı toplayıcılığı mesleğe dönüştürdü.

7 yıl önce bir köpek aldı ve amatör olarak 'kara elmas' olarak adlandırılan dünyanın en pahalı trüf mantarını toplamaya başladı.

Fakat başarılı olamayan Kavak, ardından Lagotto Ramagnolo cinsi yavru bir köpek alarak eğitti.

Özel eğitimli köpeği ile il il gezen Kavak, trüf mantarı toplayarak geçimini sağlıyor.

RADAR GİBİ TESPİT EDİYOR

Keskin koku ve sahibine bağlılığı ile bilinen Lagotto Ramagnolo cinsi 'Cesur', toprak altındaki mantarları radar gibi tespit ediyor.

Mantarı bulunca kazarak çıkaran Cesur, ardından sahibine veriyor ve ödülünü alıyor.

Trüf mantarını köpek olmadan bulmanın imkansız olduğunu dile getiren Zafer Şerafettin Kavak, köpeğin mantarı bulup, kazıp, kendisine getirdiğini söyledi.

Mantarı toptancılara bin ile 2 bin lira arasında verdiklerini söyleyen Kavak, restoranlara ise 6 ile 15 bin arası verildiğini ifade etti.

MANTAR VARSA KÖPEK MUTLAKA GETİRİYOR

7 yıldır mantar aradığını belirten Kavak, “2017 yılında amatörce başladım.

İlk önce bir köpek aldım. Her amatör gibi köpeği kullanmayı beceremedim.

Daha sonra öğrendim ki başkasının yetiştirdiği köpeği değil, kendi yetiştirdiğin köpekle mantar aramak daha doğru. Köpeğin ne istediğini bilmek ve hükmetmek için yavruyken almak gerekiyor.

Yavruyken alıp yetiştirince köpeğe istediğin her şeyi yaptırabiliyorsunuz.

Ayrıca köpekle bir duygusal bağ kuruyorsunuz.

O sizin ne istediğinizi biliyor, siz de onun ne istediğini çok iyi biliyorsunuz.

Köpekle bağlandığınız zaman bulamayacağınız mantar yok. Eğer mantar varsa köpek mutlaka getiriyor” dedi.