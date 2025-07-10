Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig maçlarına girişte yeni bir dönemin başlayacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarlar, çipli T.C. kimlik kartlarına elektronik bilet yükleyerek stadyumlara giriş yapabilecek.

MAÇA GİRİŞLER KOLAYLAŞACAK

TFF tarafından yapılan açıklamada, 2014 yılının Nisan ayından bu yana uygulanan elektronik bilet ve stadyuma giriş sistemlerinin, güncel teknolojiler doğrultusunda yenilendiği belirtildi. Bu kapsamda, taraftarların maçlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir adım atıldığı vurgulandı.

KİMLİK KARTI ÜZERİNDEN GİRİŞ SAĞLANABİLECEK

Yeni uygulama ile birlikte, kimlik kartı üzerinden stadyuma giriş mümkün hale gelirken, taraftarlar açısından biletleme süreçlerinin daha pratik ve hızlı bir şekilde tamamlanması hedefleniyor.

MEVCUT SİSTEMLE UYUMLU ÇÖZÜMLER ÜRETİLECEK

Öte yandan açıklamada, kulüplerin hâlihazırda anlaşma sağladıkları bilet satış firmalarıyla satış ve stadyuma giriş esaslarını belirleme hakkına sahip olmaya devam edecekleri bilgisi de yer aldı. Bu düzenlemeyle kulüplerin mevcut sistemleriyle uyumlu çözümler üretmeleri bekleniyor.