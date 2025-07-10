İzmir’de yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonasında genç bayanlar +70 kiloda Çorum Baharspor kulübünden Sevcan Efe üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Geçtiğimiz yıl Antalya’da yapılan Türkiye Şampiyonasında finalde kaybederek ikinci olan ve gümüş madalya kazanan Sevcan efe bu yılki şampiyonada geçen yılın Avrupa ikincisi milli sporcusuna yarı finalde yenilerek üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı.

Baharspor Kulübü antrenörü Hasan Çalışkan çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve kazandıkları bronz madalyanın büyük bir başarı olduğunu söyledi. Sporcusunun iki yılda üst üste kürsüye çıkarak başarılı bir performans gösterdiğinibelirten Çalışkan, ‘Çorum’a ve Baharspor kulübüne yakışır bu başarısı için spodcumu tebrik ediyorum’ dedi.