Çorum’da, toplu ulaşım kartlarına bakiye yükleme işlemleri artık KİOSK sistemiyle daha rahat yapılıyor.

Çorum Belediyesi’nin şehrin 3 farklı noktasına yerleştirdiği KİOSK sistemiyle 8 ayda 275 bin işlem yapıldı.

Çorum Belediyesi vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla şehrin 3 farklı noktasına KİOSK sistemi kurmuştu. Bu sistem, toplu ulaşım hizmetlerini kullanan vatandaşların işlemlerinde büyük kolaylık sağladı. KİOSK ile Ocak ayından bu yana 1.249 adet kart satışı 211 bin 398 defa bakiye yükleme işlemi olmak üzere 8 ayda toplam 8 milyon 268 bin 603 lira tutarında 275 bin adet işlem yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Valilik Binası önü, Kubbeli Cami önü ve Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ndeki merkez otobüs durağı olmak üzere 3 farklı noktaya kurulan KİOSK sistemiyle vatandaşların bakiye yükleme işlemini istedikleri zaman gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Başkan Yardımcısı Çöplü, “Akıllı Bilet” mobil uygulaması üzerinden veya akillibiletim.com internet sitesi üzerinden de online bakiye yükleme işlemlerinin yapılabildiğini hatırlatarak, toplu ulaşımda vatandaşların işlerini kolaylaştıracak yenilikleri hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.