Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 33,52 oldu.

Enflasyon verilerine göre kira artış oranı yeniden belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Bu verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda ise yüzde 33,52 olarak kaydedildi.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, kira sözleşme süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri için kira artış oranı da netleşti.

Mevcut yasalara göre, kira zammı oranı, bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE değişim oranına göre belirleniyor.

Bu doğrultuda, Temmuz ayında 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 41,13 olarak gerçekleşti. Böylece, kontratı yenilenecek olan kiracılar ve ev sahipleri için uygulanacak en yüksek zam oranı yüzde 41,13 oldu.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Konut kiralarında zam oranı, artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın 12 aylık ortalama TÜFE verisine göre hesaplanıyor. Ev sahibi, bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin, kira zammı Ekim ayında yapılacaksa, TÜİK'in Eylül ayında açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE verisi dikkate alınıyor.