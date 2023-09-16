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Niksar’da ev sahibi ile eski kiracı arasında çıkan tartışma sonucu bıçaklanan ev sahibi hayatını kaybetti.

Cumartesi günü sabah saatlerinde Melikgazi Mahallesi, Dörtyol mevkiinde meydana gelen olayda, emekli öğretmen Sabit Ülker (68) evinin tadilatı ile uğraşırken, yanına gelen eski kiracısı M.A.Ş. (40) ile aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eski kiracı M.A.Ş. yanında bulunan bıçakla Ülker’i çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan ve durumu ağır olan yaralı şahıs burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat GOP Üniversite Hastanesine sevk edilirken ambulansta hayatını kaybetti.

Sabit Ülker’i bıçaklayarak olay yerinden kaçan eski kiracı M.A.Ş., ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Emekli Öğretmen Müjgan Ülker ile evli olan Merhum Sabit Ülker’in çalışma hayatlarını yurt dışında sürdüren iki kızı vardı.

Merhum Ülker emeklilik sonrası Ankara’ya yerleşmiş Niksardaki evlerini ise tadilat yaptırmakta olduğu öğrenildi.