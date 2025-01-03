Ocak ayı kira artış oranı, aralık ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları da netleşti ve ocak ayında ev ve işyerlerine uygulanacak yeni kira zammı belirlendi.

Kira kontrat süresi dolan ve yenileyecek olan vatandaşlar güncel on iki aylık TÜFE rakamları üzerinden ev sahiplerine zam yapacak.

12 AYLIK TÜFE ORANI ÜZERİNDEN ZAM YAPILACAK

Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz'da sona ermişti. Ocak ayında ev ve işyeri kira sözleşmesini yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık güncel TÜFE oranına göre belirlenmeye devam edecek. Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak.



Buna göre; Kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine ocak ayında güncel 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve ocak ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, güncel TÜFE verileri üzerinden kira zammı uygulayacak.

Buna göre; Ocak ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 58,51 olmasının ardından yüzde 58,51 olarak uygulanacak.