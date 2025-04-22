İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Kırkdilim'in son durumu ile ilgili bilgi veren Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş, Kırkdilim'in bu sene trafiğe açılmasını hedeflediklerini söyledi.

Tünellerde aydınlatma ve havalandırma çalışmalarında yüzde 60 seviyesine gelindiğini aktaran Ateş;

"Tünellerimizin BSK'sı bitmiş durumda. Giriş ve çıkış bağlantılarını yapıyoruz. Bu sene trafiğe açmayı planlıyoruz. Tünellerde aydınlatma ve havalandırma çalışmaları devam ediyor. Yüzde 60 seviyesine gelmiş durumdayız. T1 Tüneli ve T3 Tüneli'nin çıkışı yani Çorum ile Osmancık tarafındaki bağlantı yolu çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz bu sene en azından tünelleri trafiğe açmak." şeklinde konuştu