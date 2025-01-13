Çorum'daki Kırkdilim geçidinde yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Çorum'un Laçin ve il merkezi arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında bulunan bin 276 metre rakımlı Kırkdilim'de 3 gün boyunca yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesini düşüren siste sürücüler zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde etkisini artıran sis sebebiyle jandarma ekipleri sürücüleri dikkatleri seyretmeleri için uyarılarda bulundu.

Öte yandan geçidi kapatan sis manzarası görenleri mest etti.