28. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında üçüncü hafta maçları kırmızı grup ile tamamlandı.

6 takımın mücadele ettiği kırmızı grupta Asal Mühendislik ile ÇRM İlk Adım Gıda arasındaki maçtan üç puanla ayrılan Asal Mühendislik oldu.

ÇRM İlk Adım Gıda takımı maça golle başladı 2. dakikada öne geçti. Asal Mühendislik toparlandı ve rakibi önünde 2-1 öne geçerek maçtan bu skorla galibiyet ile ayrılarak 6 puana yükseldi ve ilk üç için umutlarını devam ettirdi.

Günün kritik karşılaşmasında çeyrek final mücadelesi veren iki takım CNR Elektrik ile Kokoreçci Uğur takımları karşılaştı.

Maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan CNR Elektrik ikinci yarının başında bulduğu gollerle rakibin direncini kırdı ve maçtan 4-0’lık farklı skorla galip ayrılarak üçüncü maçlar sonunda liderlik koltuğuna oturdu. Kokoreçci Uğur ise ilk mağlubiyetini aldı ve averajla ikinci sıraya geriledi.

Turnuvaya mağlubiyet ile başlayan Bi Kitapevi üçüncü maçında Ata-Ser Yapı karşısında 4-0’lık net skorla galibiyet ile ayrıldı ve ikinci üç puanı alarak 6 puanla çeyrek final yarışında bende varım dedi.

Grupta üçüncü maçlar sonunda altı takımdan dördü 6 puana sahip olurken kalan iki maçta alınacak puanlar çeyrek finale yükselen üç takımı belirleyecek.