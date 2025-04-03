Çorum’da bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
D.A.(59) idaresindeki otomobiliyle Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran N.K.(55)'nın kullandığı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan B.K.(52) ve S.Ö.(55) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Editör: Çorum Hakimiyet