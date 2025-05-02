Şanlıurfaspor pazar günü oynayacağı Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı Yeşilli takım Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde yaptığı antrenmana tüm futbolcular katıldılar.

Ligde kalma umutlarını son haftalara taşıyan Şanlıurfaspor, sezonun belki de en kritik maçına çıkacak.

Alınacak bir galibiyet, takımın ligde kalma şansını ciddi ölçüde artıracak.

Bu nedenle teknik heyet ve oyuncuların motivasyonunun yüksek olduğu gözlemlendi.

Urfaspor, Çorum FK maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve yarın maç için Çorum’a hareket edecek.