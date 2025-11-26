Çorum’unda içinde olduğu 18 ilde faaliyet gösteren Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği (Biz de Varız) 15-20 Kasım tarihleri arasında derneğin 2025-2028 Kurumsal Stratejik Planı Hazırlama Çalıştayı yapıldı. Çalıştayda derneğin kurumsal stratejik planı ve iletişim planı hazırladı.

Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği (Biz De Varız) Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Yeğen Mollavelioğlu, yaptığı açıklamada dernek ve çalıştay hakkında bilgiler verdi.

Derneğin Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Amasya, Çorum, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Bolu illerinde faaliyet gösterdiğini kaydeden Berrin Yeğen Mollavelioğlu,

“Temsilciliklerimizin katılımıyla yapılan bu çalıştay sonunda derneğin 2025-2028 dönemine ait kurumsal stratejik planı ve iletişim planı hazırlamıştır. Bu plan, derneğimizin işlevsel yönetişim, performansa dayalı insan kaynağı, sürdürülebilir mali yapı, kurumsal altyapı ile sürekli kendini yenileyen kurumsal bir organizasyon yapısını oluşturmuştur” dedi.

Bu stratejik plan ve iletişim planının, geçtiğimiz hafta 14. yılını kutlayan derneğin dördüncü kurumsal stratejik planı ve iletişim planı ve kurumsallaşma sürecinin bir parçası olduğunu kaydeden Berrin Yeğen Mollavelioğlu, “Daha öncede 1 Haziran – 5 Eylül 2025 tarihleri arasında, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Amasya, Çorum, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Bolu illerindeki temsilciliklerimizin önderliğinde 20’şerli guruplar halinde derneğimizin kurumsal politika belgelerini hazırlamak için “Biz de Varız Derneği Kurumsal Politika Belgeleri Vizyon Çalıştayları" düzenlenmiştir. Çalıştayda mevcut politika belgeleri gözden geçirilmiş ve ihtiyaç duyulan belgeler güncellenmiştir. Çalıştaylar, Kaçed Derneği’nin mentorluğunda gerçekleştirilmiştir. Kaçed Derneği, 2002 yılında kurulmuş; Karadeniz bölgesi illerinde örgütlenmiş ve birçok projeyi hayata geçirmiş başarılı bir NGO’dur. Çalıştayda mevcut politika belgeleri gözden geçirilmiş, örgütsel özdeğerlendirme yapılmış ve ihtiyaç duyulan politika belgeleri güncellenmiştir. Çalıştaylara toplam 360 üye, gönüllü ve derneğimizin il temsilci katılmıştır. Bu çalıştaylarda, derneğimizin; Temsilcilik Yönergesi, Yönetişim Kurumsal Politika Belgesi, İnsan Kaynakları Yönetim Standartları ve İdari Usuller Belgesi, İç Kontrol Mekanizması Finansal ve İdari Kurallarına Yönelik Kılavuz, Organizasyon Şeması ve Görev Tanımları Belgesi, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası, Yayın Politikası, Satın Alma Esasları ve Prosedürleri, Ücretli Hizmet Politikası, Bağış Politikası, Prosedür ve Yönlendirme, Şikâyet Yönetim Politikası, İnsan Kaynakları Yönetim Standartları ve İdari Usuller Politika Belgesi, Gönüllü Yönetimi Politika Belgesi, Etik İlke ve Davranış Kuralları Politika Belgesi, Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikası, Toplumsal Cinsiyet Yaklaşım Belgesi, Cinsel Sömürü, Cinsel İstismar ve Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Risk Yönetim Yönergesi, Finansal Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Politika Belgesi, hazırlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Bir yandan 15 yıllık geçmişiyle Karadeniz Bölgesi’nin en köklü kuruluşlarından biri olan derneğin kurumsal alanda yapılandırmasını sürdürürken; bir yandan da bilgi, tecrübe ve Karadeniz Bölgesi’ndeki kadın aktivistler ile kadrosunu güçlendirdiğini dile getiren Berrin Yeğen Mollavelioğlu, “Kadın hakları başta olmak üzere tüm insan hakları konularında savunuculuk yapmakta, Karadeniz Bölgesi’nde ve ülke genelinde örnek bir sivil toplum örgütü modeli olma yolunda büyük bir adım attık ve Ulusal Kalite Hareketi’ne katılarak Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği’nin mükemmeliyet merkezi haline getirdik” diyerek açıklamasını tamamladı.

