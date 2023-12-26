Çorum’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri Bölümü’nde görev yapan 30 kişi kış günü işsiz kaldı.

Yıllardır hastanede taşeron olarak hizmet veren dezenfeksiyon bölümü çalışanları, bu yıl yapılan dezenfeksiyon hizmetleri ihalesinde eski taşeron firmasının yeni taşeron firmasını mahkemeye vermesinden dolayı açıkta kaldı.

Her yıl Aralık ayında yapılan ihalelerden dolayı sürekli işsiz kalmakla tehdit edilen dezenfeksiyon hizmetleri çalışanları, seslerinin duyulmasını ve kadro istiyor.

Mahkeme süreci devam ettiği için işlerine son verildiğini belirten işçiler; “Kış günü işsiz kaldık. Yetkililer sesimizi artık duysun.” diyerek hastane önünde basın açıklamalı eylem yaptı.

‘YETKİLİLER VE SİYASİLER SESİMİZİ DUYSUN’

Gazetemize konuşan Dezenfeksiyon Hizmetleri Bölümü Personel Sorumlusu Nurdane Kaşıkçı; “Dezenfeksiyon hizmetleri için ihale yapıldı ama ihalede çıkan aksaklıklardan dolayı 1 Ocak 2024 itibariyle biz işsiz kalacağız. Hastanenin en kritik bölümleri olan yoğun bakım ünitesi, ameliyathane gibi alanlarda çalışıyoruz. Bizim yerimize hastane yönetimi, temizlik personelleriyle devam edeceklerini söyledi. Sürecin nasıl ilerleyeceğini bilmiyoruz, işsiz kaldık. 13 yıldır bu hastanede görev yapıyorum. Kadromuz olmadığı için her ihale sürecinde işsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyoruz. Yetkililerden ve siyasilerden bu konuda çözüm bekliyoruz.” dedi

‘KIŞ GÜNÜ BU İNSANLAR EVİNE NASIL EKMEK GÖTÜRECEK’

Dezenfeksiyon Hizmetleri Bölümü personellerinden Aysun Yalçın da pandemi döneminde zor şartlar altında özverili bir şekilde görev yaptıklarını ama buna rağmen her yıl ihale sürecinde işsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek; “Pandemi döneminde en safta yer aldık. O dönemde ne çocuğumuzu, ne evimizi, ne eşimizi ne de ailemizi düşündük. Gece yarılarına kadar buradaydık. Elimizden gelenin daha fazlasını yaptık ama taşeron firması yüzünden 1 Ocak 20224 itibariyle işsiz kalacağız. Biz bunları haketmedik. 30 kişi kış günü işsiz kaldık. Aramızda 3 çocuklu babalar var, eşi olmayan anneler var, evine ekmek götürmesi gereken insanlar var. Çok zor durumdayız. Kadrosuz olduğumuz için hastane yönetimi bizi kesinlikle çalıştırmak istemiyor. Şu anda mahkeme sürecini bekliyoruz ama hiç umuduz yok geri döneceğimize dair. Yetkililerin ve siyasilerin seslerini duymasını istiyoruz.” şeklinde konuştu

‘İŞİMİZE GERİ DÖNMEK İSTİYORUZ’

Birim olarak hastanenin en kritik bölümlerinde görev yaptıklarını ama buna rağmen hastane yönetiminin işi bilmeyen personellerle çalışmak istediğini sözlerine ekleyen Yalçın; “Birimimiz hastanenin en kritik bölümleri olan yoğun bakım ve ameliyathanelerde görev yapıyor. Buralarda dezenfeksiyonunun önemi çok büyük. Her yer steril olmak zorunda yoksa hastanın mikrop kapma ihtimali çok yüksek. Buralarda ayrıca milyonluk aletler var. Onların dezenfeksiyonu da çok önemli. Hastane yönetimi buna rağmen bunları iş bilmeyen temizlik personelleriyle yapmak istiyor. Biz hakkımızı istiyoruz. İşimize geri dönmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.