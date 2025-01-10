Çorum-Laçin arasındaki Kırkdilim tünellerinde maaş zamlarının geri alındığını iddia ederek grev başlatan işçiler, ilgili firma tarafından işten çıkarıldığı öğrenildi.

İŞÇİLER GREV BAŞLATTILAR

Kırkdilim Tünellerinde çalışan kamyon, hafriyat ve beton mikseri şoförleri, 2024 yılı Haziran ayında maaşlarına yapılan zamların geri çekildiğini iddia ederek grev başlatmıştı.

FİRMA İŞLERİNE SON VERDİ

Greve giden işçilere firma tarafından iş akitlerinin sona erdirildiği bildirildi. Yaklaşık 40 işçinin işten çıkartıldığı bildirildi. Tünel inşaatında kamyon, hafriyat ve inşaat şoförlerinin maaşlarını 2 ay zamlı alan şoförlerin, daha sonra maaşlarına yapılan zamlar kesildi. Yapılan zammın geri çekilmesine tepki gösteren şoförler, 2025 yılında da zam oranlarının ne olacağının belli olmadığını belirterek duruma tepki göstermek amacıyla greve gitmişlerdi.