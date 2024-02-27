Çorum'da Şubat ayında "bahar" havası yaşanıyor.
Kış ortasına geldiğimiz şu günlerde kar yağışı bekleyen Çorumlular, güneşli günlerin tadını çıkarıyor.
Hava sıcaklığının 17 dereceyi bulduğu kentte vatandaşlar, parklara akın etti.
Haftasonu güzel havanın da etkisiyle piknik ve mesire alanlarını dolduran vatandaşlar, aileleriyle birlikte hoşca vakit geçirdi.
Çorum'da hava sıcaklıklarının Pazar gününe kadar 17-18 derece seyretmesi bekleniyor.
Kentte Pazar günü ise yağış bekleniyor.
Editör: Fatih Battar