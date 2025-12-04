Vatandaşların kış mevsimi boyunca huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla, Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları Şube Şeflikleri, Çorum Belediye Başkanlığı, Çorum İl Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumların temsilcileri kış mevsiminde alınacak tedbirler hakkında sunum yaptı.

Toplantıda; 15 Kasım 2025 – 15 Nisan 2026 tarihleri arasında şehirler arası yollarda kış lastiği denetimleri ve kurallara uymayanlara idari yaptırım uygulanması, şehir içi ve şehirlerarası yollarda hız kontrolü, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, yaya geçidi kuralları ve diğer trafik kurallarına yönelik etkin denetimler yapılması, yoğun kar yağışı, buzlanma, tipi, çığ ve heyelan gibi durumlarda iller arası koordinasyonun sağlanması ve araçların güvenli alanlarda bekletilmesi,

trafik yoğunluğu veya yol kapanması halinde alternatif güzergâhlara yönlendirme yapılması,

mahsur kalan sürücü ve yolculara yerel yönetimlerce yardım sağlanması, gerektiğinde kamu tesisleri ve öğrenci yurtlarının kullanılması, kamyon, tanker ve römorklarda teknik donanım ile kış şartlarına uygun teçhizat kontrollerinin yapılması, mevsimsel şartlara uygun olarak karayolu üzeri ve çevresinde bulunan yatay ve düşey trafik işaretlemelerinin kontrol edilerek eksikliklerin giderilmesi, okul servis araçlarının yönetmeliğe uygunluğunun titizlikle denetlenmesi, sis, buzlanma ve olumsuz hava koşullarında sürücülerin ekip araçlarıyla uyarılması, yorgun ve uykusuz sürücülerin dinlenmeye yönlendirilmesi, tüm şehir içi, şehirlerarası ve köy yollarının sürekli açık tutulması için ekiplerin hazır bulundurulması, karara bağlandı.

Vali Ali Çalgan, vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmeleri için tüm tedbirlerin önceden alınacağını belirterek, kurumlar arası iletişim ve koordinasyonun en üst düzeyde sağlanacağını vurguladı. Ayrıca sürücülerin kış şartlarını dikkate alarak trafik kurallarına her zamankinden daha fazla riayet etmelerinin hayati önem taşıdığının altını çizen Vali Çalgan, tüm yolculara kazasız, belasız ve güvenli yolculuklar diledi.

