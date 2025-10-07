Çorum Belediyesi, eğitime ve kültüre destek vermeye devam ediyor.

Bu yıl 10–19 Ekim tarihleri arasında TSO Fuar Merkezi’nde düzenlenecek 12. Çorum Kitap Kültür Günleri kapsamında, 32 bin öğrenciye kitap alışveriş çeki dağıtılacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, meclis toplantısında yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizin kitapla buluşmasını çok önemsiyoruz. İlkokuldan liseye kadar tüm öğrencilerimizin en az bir kitap alabilmesi için bu organizasyonu hazırladık.” dedi.

Başkan Aşgın, proje kapsamında toplam 3 milyon 300 bin TL bütçe ayrıldığını belirterek, “Bu tutarın 2 milyon 300 bin TL’lik kısmı hayırseverlerimizin desteğiyle karşılandı. Eğitime katkı sağlayan tüm hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Her öğrencinin alacağı alışveriş çekiyle dilediği kitabı satın alabileceğini belirten Aşgın, “32 bin öğrencimize dağıtacağımız çeklerle, çocuklarımızın kitap sevgisini pekiştirmek istiyoruz.” dedi.

Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilen proje kapsamında alışveriş çekleri, kitap fuarı süresince öğrencilere ulaştırılacak.