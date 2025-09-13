Bursa’nın Yıldırım ilçesi, Piremir Mahallesi Teleferik Caddesi’nde bir markette meydana gelen hırsızlık olayında, A.Ö. kız arkadaşıyla el ele tutuşarak içeri girdi.

Derin dondurucudan 6 kilogram Çorum kavurması aldı ve bunu kız arkadaşının çantasına yerleştirerek çaldı.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen bu eylem sonrasında, çift etrafı kontrol ederek dışarı çıktı. Market çıkışında A.Ö., telefonla meşgul olurken kız arkadaşı elindeki çanta ile uzaklaştı.

Suç Kaydı ve Polis Müdahalesi

Market görevlisi, ürünlerdeki eksikleri fark edince durumu inceledi ve 6 kilogram kavurmanın eksik olduğunu belirledi. Hemen polise bildirimde bulunan görevli sayesinde, polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde A.Ö.’nün çeşitli suçlardan 49 kaydı olduğu ortaya çıktı, bu nedenle A.Ö. ve kız arkadaşı için yakalama çalışmaları başlatıldı.