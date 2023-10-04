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Bayrampaşa’da aralarında husumet bulunan D.B. ve B.K., evlerinin yakınlarındaki bir parkta buluştu. B.K., yaşıtı D.B.’den kız kardeşiyle olan arkadaşlığını bitirmesini istedi. Bunun üzerine üzerine ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte B.K. ile D.B. ve arkadaşları arasında kavga çıktı. D.B., bıçakla B.K.’ye saldırdı. B.K., vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan B.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTI ALINDILAR

Olayın ardından polis ekipleri detaylı inceleme başlattı. İncelemeler doğrultusunda B.K.’yi bıçaklayarak öldüren D.B. ve olaya karışan E.B.K., E.K. ve S.T. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bıçaklanarak hayatını kaybeden B.K.’nin babasının da olayın gerçekleştiği yerden yaklaşık 300 metre uzakta 6 ay önce silahla başından vurularak hayatını kaybettiği iddia edildi.