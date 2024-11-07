Ubeydi Gazi İlkokulu’nda düzenlenen Kızılay Haftası kutlamaları coşkuyla tamamlandı.

Öğrenciler, yardımlaşma ve paylaşma duygusunun en önemli temsilcilerinden olan Kızılay’ı gönüllerine nakşettiler.

Okul Müdürü Mehmet Palan’ın ev sahipliğinde ve öğretmen Erdoğan Şahin önderliğinde düzenlenen etkinliğe Kızılay Kadın Kolları Başkanı Fatma Başoğlu ve Kızılay Gönüllüleri de katılımıyla destek sağladı.

Öğrencilerin coşkuyla katıldığı kutlama programında oyunlar oynayan öğrenciler, boyama yaptı, şiirler okudu. Etkinliklerin sonunda Kızılay tarafından öğrenciler ve velilere çorba ikram edildi.