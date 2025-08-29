Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Şişme Savak Projesi’nde çalışmalar başlıyor.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, projenin tamamlanmasıyla birlikte Osmancık ilçesinin yeni bir cazibe merkezi haline geleceğini ifade etti.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Kızılırmak nehri üzerinde bir göl oluşacağını ifade eden Başkan Gelgör, “projeyle Obruk Barajı’ndan kaynaklanan su kesintileri nedeniyle meydana gelen görüntü kirliliği ortadan kaldırılacak. Böylece Kızılırmak, tekne gezileri ve su sporlarının yapılabildiği yeni bir cazibe merkezi haline gelecek” dedi.

Kızılırmak Şişme Savak Projesi’yle suyun akışı kontrol ederek ırmakta su seviyesi yükseltecek. Bu sayede ırmakta yılın büyük bölümünde su tutularak su sporlarının yapılmasına imkân sağlanacak