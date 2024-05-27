Okul Sporları B gençler Voleybol’da kızlarda Mehmetcik Anadolu Lisesi erkeklerde ise Başöğretmen Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

TOKİ Spor Salonu’nda yapılan il birinciliğinde kızlarda 10 erkeklerde ise üç okul mücadele etti. Kızlarda iki grupta yapılan maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çapraz olarak yarı finalde mücadele etti.

Yarı final maçlarını kaybeden iki okul aynı grupta mücadele eden Özejder Sosyal Bilimler Lisesi ile Bahçelievler Anadolu Lisesi okulları üçüncülük dördüncülük maçında karşılaştı. Rakibini zorlu bir mücadele sonunda 3-2 yenen Özejder Sosyal Bilimler Lises üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Aynı gruptan çıkan iki takım Mehmetcik Anadolu Lisesi ile Özel Ada Koleji takımları ise finalde bu kez şampiyonluk için karşılaştı. Maçtan galibiyet ile ayrılan Mehmetcik Anadolu Lisesi birincilik kupasını alırken Özel Ade Koleji ise ikincilik kupasını aldı.

Erkeklerin birincisi Başöğretmen Anadolu Lisesi

Liseli B Genç erkekler voleybolda Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi birinci oldu.

Üç okulun mücadele ettiği il birinciliğinde iki maçınıda kazanan Başöğretmen Anadolu birinci olurken Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci Şehit Erol Olçok anadolu İmam Hatip Lisesi ise üçüncülük kupasını aldı.

Son maçların ardından düzenlenen törenle okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.