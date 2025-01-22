Çorum Belediyesi’nin 8 ayrı mahallede bulunan kadın kültür ve sanat merkezlerinde açılan kurslara ilgi yoğun oldu.

75 kursta 3 bin 210 kursiyer eğitim görüyor.

Kadınların meslek sahibi olmaları ve el becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak amacıyla Çorum Belediyesi tarafından açılan kurslar ilgi görüyor. Buhara Kültür Merkezi, İkbal Kadın Kültür ve Sanat Merkezi, Velipaşa Geleneksel El Sanatları Merkezi, Mimarsinan Kadın Kültür ve Sanat Merkezi, Bahçelievler Kadın Kültür ve Sanat Merkezi, Melikgazi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi, Şenay Aybüke Yalçın Kadın Kültür ve Sanat Merkezi ile Akkent Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan 75 kursta 3210 kursiyer eğitim görüyor.

Giyim, iğne oyası, nakış, çini, seramik, mutfak, resim, perspektif, kokulu taş, halı dokuma, kuaför, diyetisyen, mefruşat, örgü, örgü oyuncak spor, bilgisayar, takı, ahşap boyama ve okul öncesi branşlarında açılan kurslarda kadınlara el becerilerini geliştirme fırsatı sunuluyor.