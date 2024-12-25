Geçtiğimiz sezon Çorum FK forması giyen ve bu sezon başında Kocaelispor'a transfer olan Ahmet Sagat'ın takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

Kocaeli Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ahmet Sagat’ın gözden çıkarıldığı öğrenildi.

Yönetim, bu ayrılıkları kulübe en az hasarla gerçekleştirmeyi planlıyor.

Ahmet Sagat’ın transferi kulübe 50 milyon TL’ye mal olduğu belirtildi.

Sagat, Kocaelispor’da 4’ü ilk 11 olmak üzere 13 maça çıktı ve gol atamadı.

Sağat bu sezon sadece 1 asist yaptı.

Kocaelispor yönetimi maliyeti sebebi ile Ahmet Sağat’ı ligin 2. devresinde takımda düşünmediği ifade edildi.