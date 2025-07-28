Avrupa Gençlik Oyunları Para Yüzme final seansı dün yapılan müsabakalarla sona erdi.

20 Temmuz'da başlayan ve 28 Temmuz'da sona erecek olan Avrupa Gençlik Oyunları Para Yüzme branşının başında Çorumlu antrenör Çetin Koçak görev yapıyor.

Çetin Koçak nezaretinde Avrupa Gençlik Oyunları'nda mücadele eden yüzme milli takımı, çeşitli stillerde 5 madalya kazandı. 50 metre kelebek stilde Esra Yüce Avrupa Şampiyonu olurken, Baran Doruk Şimşek ise Avrupa üçüncüsü oldu. 200 metre serbest stilde Esra Yüce Avrupa ikincisi, Ebrar Bilge ise Avrupa üçüncüsü oldu. Baran Doruk Şimşek, Turgut Aslan Yaraman, Zeynep Ahsen Aydın ve İrem Serra Kirtik'den oluşan milli takım ekibi 4x100 metre karışık mixed bayrak yarışında ise Avrupa üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attılar.

Para Yüzme Milli Takım antrenörü Çetin Koçak, 35 ülkeden 700 sporcunun katıldığı bu önemli organizasyonda elde ettikleri derecelerle büyük başarıya imza attıklarına inandığını söyledi. Avrupa Gençlik Oyunları'nın 2 yılda bir Avrupalı 48 üye ülkenin katılımıyla iki yılda bir gerçekleştirilen spor etkinlik olduğuna belirten Koçak, Elde ettikleri başarılardan dolayı sporcularıyla gurur duyduğunu dile getirdi.